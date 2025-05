Marreco x Atlântico: onde assistir e o que esperar da partida pela Liga Nacional de Futsal

O adversário, o Marreco , do Paraná, empatou na primeira rodada com o Joaçaba , de Santa Catarina, em 2 a 2, fora de casa. O time disputa a LNF desde 2016.

Na quarta-feira (23), o Atlântico venceu a ACBF, em Carlos Barbosa, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo da volta será no dia 18 de maio, no Caldeirão do Galo, em Erechim.