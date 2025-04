Liga Gaúcha altera datas da final do Gauchão de Futsal 2024 e define palco da decisão

Yeesco e Guarany farão a final do Gauchão de Futsal 2024. Alison Figueira / Yeesco Futsal, Divulgação

A Liga Gaúcha de Futsal (LGF) alterou as datas da final do Gauchão de Futsal 2024. Inicialmente marcada para acontecer nesta semana, a primeira partida da decisão entre Yeesco e Guarany de Espumoso será disputada somente na próxima quarta-feira (23). O confronto ocorre às 20h, no Ginásio Municipal de Três Coroas.

O duelo de volta ocorrerá na sexta-feira (25), às 20h, no mesmo local. A quadra será neutra em ambos os jogos visto que o Guarany de Espumoso foi penalizado pelo STJD com a perda de mando de quadra depois do caso de injúria racial envolvendo o goleiro João Paulo, do Atlântico, na partida da semifinal do Gauchão do ano passado. Ainda, a Yeesco não tem mais sede em Carazinho, já que se transferiu ao futsal catarinense.

Sendo assim, a primeira partida da final, com mando do Guarany de Espumoso, será disputada com portões fechados. Já o confronto de volta, com mando da Yeesco, terá presença de público e entrada liberada aos torcedores.

Quatro meses de indefinição

A realização da final estava indefinida até o dia 28 de março, quando o Atlântico anunciou que não disputaria os minutos finais da semifinal contra o Guarany. A partida original foi paralisada no dia 30 de novembro do ano passado, depois que o goleiro João Paulo, do time de Erechim, foi chamado de "macaco" por um torcedor que estava presente no Módulo Esportivo.