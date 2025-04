Yeesco e Guarany farão a final do Gauchão de Futsal 2024. Alison Figueira / Yeesco Futsal, Divulgação

Depois de 5 meses de indefinição, o primeiro jogo da final do Gauchão de Futsal 2024 acontecerá nesta quarta-feira (23). Guarany de Espumoso e Yeesco se enfrentaram a partir das 20h, no Ginásio Municipal de Três Coroas.

O duelo de volta ocorrerá na sexta-feira (25), às 20h, no mesmo local. Ambos os jogos terão transmissão ao vivo e com imagens no YouTube de GZH.

Por que o Gauchão de 2024 será decidido somente agora?

A Yeesco chegou à decisão do Gauchão de Futsal 2024 depois de vencer a Uruguaianense em uma das semifinais. A final, no entanto, ficou paralisada depois que o outro confronto, entre Guarany de Espumoso e Atlântico, foi interrompido por conta de um caso de injúria racial. No dia 30 de novembro do ano passado, o goleiro João Paulo, do Galo, foi chamado de "macaco" por um torcedor do Guarany, que estava presente no Ginásio Módulo Esportivo.

Na ocasião, o time de Erechim se recusou a voltar para a quadra e terminar os minutos finais da prorrogação. Com isso, a decisão foi parar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No primeiro julgamento, o Atlântico chegou a ser eliminado da competição, mas reverteu a decisão posteriormente. No entanto, em março deste ano, a direção do Galo optou por não retomar os minutos finais da partida contra o Guarany, o que assegurou a outra vaga da final para o time de Espumoso.

A final entre as equipes também marcará os últimos dois jogos da Yeesco no futsal gaúcho. A equipe alvinegra optou por se transferir à Santa Catarina, onde já está disputando as competições da entidade.