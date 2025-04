Com elencos reformulados, Guarany de Espumoso e Yeesco iniciam decisão pelo título do Gauchão de Futsal 2024

Times se enfrentaram pela primeira fase, no ano passado, com vitória de 4 a 0 do Guarany. Kamilla Köpsell / Guarany de Espumoso, divulgação

Guarany de Espumoso e Yeesco iniciam nesta quarta-feira (23) a decisão pelo título do Gauchão de Futsal 2024. A primeira partida da final será às 20h, no Ginásio Municipal de Três Coroas.

Ambas as equipes chegam para o confronto com elencos reformulados em relação à temporada passada, mas com os mesmos treinadores. De um lado, Gabriel Galelli, comandante da Yeesco, viveu 5 meses de indefinição até que o adversário da final fosse conhecido.

Do outro lado, Bipe Fernandes, técnico do Guarany, soube da classificação há um mês. Isso porque o time de Espumoso ficou com a segunda vaga após o Atlântico abrir mão de disputar os minutos finais da semifinal, que definiria o finalista.

A partida entre as equipes foi paralisada após o goleiro João Paulo, do clube de Erechim, ser vítima de injúria racial, em 30 de novembro do ano passado.

Equipes buscam título inédito

Apesar do tempo de espera, ambos clubes vivem a expectativa de conquistar um título inédito. Para a Yeesco poderá ser uma despedida em grande estilo do futsal gaúcho, já que agora tem sede em Santa Catarina.

— Fizemos uma preparação intensa para enfrentar o Guarany, que é uma grande equipe. Esse título pode representar a consolidação do trabalho que estamos fazendo. Ser campeão gaúcho é algo grande, e buscamos sempre estar entre os melhores — disse Galelli.

Já para o Guarany, pode representar a força de um time que há algumas temporadas surge como favorito para tentar desbancar Atlântico e ACBF. Em 2019, o clube de Espumoso ficou com o vice-campeonato após perder a final para o Galo. Agora, o objetivo é ficar com o troféu.

— Estamos com um grupo pequeno, por problemas de lesão, então sabemos da dificuldade que teremos pela frente. Sabemos da dificuldade que tivemos para chegar até a final, então compreendemos a tamanha importância de conquistar esse título gaúcho. Estamos muito focados e mobilizados para levar esse título histórico para Espumoso — destacou Bipe Fernandes.