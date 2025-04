Atlântico vai enfrentar a ACBF nas oitavas de final da Copa do Brasil

O Atlântico conheceu nesta terça-feira (8) o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal . Será a ACBF , que derrotou o Jaraguá nas penalidades.

O Galo tinha garantido a classificação para a próxima fase no final de março, depois de vencido o Umuarama nos confrontos de ida e volta . O clube de Carlos Barbosa ficou assegurou a outra vaga nesta terça.

Depois de ter perdido o jogo de ida , o time da Serra venceu no tempo regulamentar e encaminhou a decisão para a prorrogação . No tempo extra, tudo igual. Nos pênaltis , 5 a 4 para a ACBF .

A partida de ida entre Atlântico e ACBF será em Carlos Barbosa, enquanto a volta ocorre no Caldeirão do Galo, em Erechim. A CBFS deve divulgar nos próximos dias as datas dos confrontos.