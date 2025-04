Atlântico inicia caminhada em busca do bicampeonato da Liga Nacional de Futsal: "Vamos brigar pelo título"

Ala Richard projetou a participação do Galo na competição. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico inicia neste fim de semana a caminhada em busca do bicampeonato da Liga Nacional de Futsal (LNF). Depois de ter sido eliminado nas oitavas de final no ano passado, o Galo quer repetir o feito da temporada de 2023, quando sagrou-se campeão inédito do torneio.

O primeiro compromisso em busca do troféu será neste sábado (19), quando recebe o Minas, às 14h, no Caldeirão do Galo, em Erechim. E a expectativa para a estreia do time gaúcho é das melhores.

Em 16 partidas disputadas neste início da temporada, o Atlântico não perdeu nenhum jogo no tempo regulamentar — o único revés foi para o Joinville, na prorrogação da final da Supercopa de Futsal. Nesse período, foram 13 vitórias e três empates, contando os testes de pré-temporada, a Supercopa e a Supercopa Gramado.

— Estamos muito confiantes para a estreia. Fizemos uma pré-temporada muito positiva, com destaque para a conquista da Supercopa Gramado, que nos deu ainda mais confiança para o que vem pela frente. Sabemos que a Liga Nacional é uma competição difícil e com jogos muito equilibrados — disse o ala Richard, que avaliou o primeiro jogo na competição:

— Começar a Liga Nacional contra o Minas já será um grande desafio. O grupo está focado, bem preparado, e queremos começar com o pé direito. O objetivo é embalar desde o início para brigar pelas primeiras posições da primeira fase e pelo título.

A partida entre Atlântico e Minas também valerá o Troféu Erechim 107 anos. O título será simbólico em alusão ao aniversário do munícipio, que será comemorado em 30 de abril.

Regulamento da LNF

A primeira fase da Liga será disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.

Onde assistir?