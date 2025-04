Atlântico domina o Minas e estreia com goleada na Liga Nacional de Futsal

Galo venceu a primeira na LNF 2025. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

O Atlântico estreou com vitória na Liga Nacional de Futsal (LNF). Depois de sair atrás no placar, o time gaúcho buscou a virada e goleou o Minas por 8 a 2, na tarde deste sábado (19), no Caldeirão do Galo.

O próximo compromisso do time de Erechim será na quarta-feira (23), quando enfrenta a ACBF pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal. O confronto será às 19h, em Carlos Barbosa.

O jogo

O Atlântico começou a partida pressionando o Minas e criando mais oportunidades na quadra ofensiva. No entanto, o time mineiro foi letal nas poucas finalizações que arriscou na primeira etapa. Em oito minutos, Rodriguinho marcou duas vezes e deixou os visitantes em vantagem no marcador.

O Galo começou a controlar a posse e trabalhar mais a bola. Com isso, conseguiu ser superior para buscar a virada no placar. Aos 9min19s, Richard arriscou um chute de fora da área para fazer o primeiro gol do time gaúcho.

Dois minutos depois, Pedrinho, em uma jogada individual, fez uma bela pintura para deixar tudo igual no Caldeirão do Galo. Aos 12min36s, o Minas cometeu falta dentro da área e o juiz assinalou penalidade máxima. O camisa 17 cobrou rasteiro no canto esquerdo para marcar o terceiro e virar: 3 a 2.

Restando um minuto para o fim do primeiro tempo, o Atlântico cometeu a sexta falta e o Minas teve a oportunidade de deixar tudo igual. No entanto, Pinheiro cobrou e o goleiro Ryan defendeu.

Ímpeto ofensivo

Depois do intervalo, o Atlântico teve mais ímpeto ofensivo e buscou uma goleada. Aos 2min34s, Vagner aproveitou um rebote para concluir certeiro e fazer o quarto. O quinto saiu aos 7min29s, quando Thales recebeu na entrada da aérea e finalizou. Já aos 12 minutos, depois de uma troca de passes, Deivão arriscou o chute para ampliar.