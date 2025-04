Atlântico conhece datas dos jogos contra a ACBF, pela Copa do Brasil

O clássico gaúcho entre ACBF e Atlântico , válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal , já tem data para acontecer. O primeiro confronto entre as equipes será disputado na próxima quarta-feira (23) , às 19h, em Carlos Barbosa.

O duelo de volta ocorrerá no dia 18 de maio, um domingo, às 11h, no Caldeirão do Galo, em Erechim. Quem se classificar deste confronto vai enfrentar o vencedor de Apaff e Minas nas quartas de final.