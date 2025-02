Yeesco Futsal perde para o Joinville na estreia da Supercopa

A Yeesco abriu o placar com um minuto de jogo. Em cobrança de falta, a bola foi rolada para Canabarro, que chutou e fez 1 a 0. Depois do gol, a equipe catarinense passou a pressionar, mas o goleiro João Paulo fez grandes defesas. No entanto, não conseguiu defender o chute de Pedro Rei, aos 16 minutos. Faltando um segundo para o fim da primeira etapa, Zarpelon colocou os gaúchos na frente outra vez.

Depois do intervalo, o Joinville continuou pressionando. O goleiro João Paulo continuou se destacando com defesas difíceis. Porém, aos 8 minutos, Henrique conseguiu vencer o goleiro adversário e empatou novamente. O Joinville conseguiu a virada, aos 15, quando o goleiro Matheus se arriscou no ataque, chutou com força de fora da área e fez 3 a 2.