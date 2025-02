Passo Fundo Futsal conhece adversários da Série Prata 

Passo Fundo deve disputar o campeonato com elenco sub-20. Passo Fundo Futsal / Divulgação

A Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) divulgou os grupos do Estadual Série Prata. O Passo Fundo Futsal (PFF) está no Grupo B. Os 15 participantes foram divididos em três chaves com cinco equipes em cada. O campeonato está previsto para iniciar em 19 de abril.

Junto com o PFF, estão o Locomotiva (Serafina Corrêa), Campo Bom Futsal, Bela Vista Futsal (Montenegro) e AER (Faxinal do Soturno). Na primeira fase, as equipes jogam entre si, em turno e returno. Os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros, avançam para as quartas. As quatro equipes que chegarem na semifinal terão vaga na Série Ouro de 2026.

Retorno do PFF

O PFF volta a disputar o campeonato organizado pela federação. Nas últimas temporadas, o clube dedicou atenções ao Gauchão, da Liga Gaúcha. Porém, a equipe do Norte do RS se viu obrigada a disputar a competição da FGFS, pois esse é um dos critérios para que possa participar do Campeonato Brasileiro.

Nesta temporada, o Passo Fundo terá cinco competições no calendário. Por conta disso, o presidente do time, Márcio Patussi, já adiantou que o clube deverá disputar a Série Prata com os jovens do sub-20.

Grupo A

Cerro Largo Futsal

SER Itacurubi

ACCAD (Santiago)

Real Alegrete

Ijuí Futsal

Grupo B

Passo Fundo Futsal

Locomotiva (Serafina Corrêa)

Campo Bom Futsal

Bela Vista (Montenegro)

AER Faxinal do Suturno

Grupo C