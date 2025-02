O que se sabe sobre a saída da Yeesco Futsal de Carazinho 

Clube está de saída da cidade de Carazinho. Alison Figueira / Yeesco Futsal / Divulgação

Neste domingo (23), o cenário do futsal gaúcho foi impactado com o anúncio da Yeesco Futsal de deixar a cidade de Carazinho em 2025. A partir de março, o clube terá a sua sede em Balneário Camboriú.

A equipe tem pontos em aberto para a sua saída do Estado. O principal é a a disputa do Gauchão de Futsal de 2024. O clube chegou à final da competição que ainda não terminou, pois aguarda a decisão nos tribunais, entre Atlântico e Guarany, de Espumoso, por conta do caso de injúria racial, nas semifinais.

A reportagem de GZH Passo Fundo apurou os detalhes da história que motivou a saída do projeto do futsal da cidade do Norte do Estado. Em nota oficial, o clube alegou a falta de apoio da prefeitura municipal, da imprensa local e também das entidades que comandam o futsal no Rio Grande do Sul.

A ida para SC

No início do ano, o CEO esportivo da Yeesco Futsal, Ruan Carlo Policeno, passou 10 dias em Balneário Camboriú, Itapema e Camboriú, negociando com as prefeituras locais. Em dois dias de reuniões, a prefeitura de Balneário Camboriú demonstrou grande interesse e fechou um acordo com a equipe, oferecendo um ginásio com estrutura para receber os jogos do Brasileirão de Futsal, academia, transporte, guarda municipal e outras facilidades. Além disso, as categorias de base do município serão incorporadas à Yeesco Futsal.

Competições

Com a mudança para Santa Catarina a Yeesco Futsal participará de competições como o Campeonato Brasileiro, a Série Prata Catarinense, a Copa SC e os Jogos Abertos de Santa Catarina (JASC). Representar Balneário Camboriú no JASC é visto como uma grande oportunidade para a equipe.

Manutenção do Elenco

Todos os atletas, comissão técnica e staff devem se mudar para Santa Catarina. Nos próximos dias, o clube irá avaliar a questão, pois espera contar com os mesmos profissionais em Santa Catarina. A decisão de não seguir com a equipe será por opção própria de cada funcionário.

Clube culpa a prefeitura

Segundo o CEO, a decisão pela mudança de cidade não é por questão financeira, pois a empresa (Yeesco) tem recursos suficientes para cobrir os custos operacionais, incluindo o aluguel do ginásio, no valor de R$ 7 mil por mês. O orçamento anual do clube é de R$ 5 milhões.

O dirigente alegou que o problema principal foi a falta de apoio do poder público de Carazinho. A postura do governo municipal foi considerada inadequada pelo clube.

Além disso, um dos pontos alegados foi a falta de ginásio em Carazinho. O município está construindo um novo local, mas o clube alegou que o município apresentou várias datas diferentes para a entrega das obras.

O fato foi contestado pelo secretário de esportes de Carazinho, Nuno Barbosa. Ele afirmou que a Yeesco sabia que o novo ginásio ficaria pronto somente em janeiro de 2026. Além disso, afirmou que o clube pediu apenas apoio para transporte da equipe. A prefeitura iria avaliar o pedido, mas para apoiar todas as equipes de futsal da cidade, que também incluem a Sercesa e o Pinheiros.

Engajamento da Comunidade

Em diversas oportunidades, havia um descontentamento do clube com relação ao baixo engajamento da torcida de Carazinho. No entanto, no segundo semestre de 2024, o clube notou uma mudança na postura do público, que começou a comparecer em peso nos jogos decisivos.

Conforme Ruan Carlo Policeno, a mudança não foi influenciada por falta de apoio dos torcedores. Segundo o dirigente, a equipe oferecerá entrada gratuita nos jogos para torcedores de Carazinho que visitarem Balneário Camboriú, como forma de agradecimento pelo apoio recebido.

Data da mudança

A Yeesco Futsal viajou na noite desta segunda-feira (24) para Joinville, onde disputará a Supercopa. O torneio ocorrerá até domingo (2) e dará ao campeão uma vaga na Libertadores. Após a competição, a equipe retorna para Carazinho para os seus últimos dias na cidade. A expectativa é realizar a mudança de município entre os dias 10 e 15 de março. No dia 22, a equipe irá fazer a sua estreia na Série Prata Catarinense.

Final da Liga Gaúcha

A equipe ainda aguarda uma definição da Liga Gaúcha sobre a possibilidade de disputar a final do Gauchão. A Yeesco irá se filiar a Federação Catarinense de Futsal, fato que não impede o clube de disputar a decisão do Gauchão, que é organizado pela Liga Gaúcha.

O clube pretende disputar a decisão, caso a Liga Gaúcha não se oponha. A entidade, por sua vez, acredita que não haverá problemas para a Yeesco disputar o título da competição de 2024, pois não irá se filiar à Liga Catarinense.