Ginásio Capingui já tem data para ser demolido

Em janeiro, parte da estrutura do ginásio desabou sozinha. Cristiano Junkherr / Grupo RBS

O processo de demolição do Ginásio Capingui, que fica no centro de Passo Fundo, inicia na segunda-feira (10). A informação foi confirmada pela diretoria do clube.

A demolição se tornou necessária depois que parte da estrutura do ginásio desabou no início da noite do dia 14 de janeiro. O telhado e a parede vieram abaixo sem ferir ninguém. O local foi interditado pelos Bombeiros em dezembro de 2021.

Conforme o presidente do Clube Capingui, Clademir Poletto, a demolição pode levar cerca de 20 dias, mas pode variar dependendo das condições climáticas. Sobre o futuro do local, ainda há incertezas do que será feito. O clube deverá analisar internamente.

— A partir do momento que terminarmos o processo de demolição, sem dúvida começaremos a estudar alguma alternativa que seja boa para o clube. Vamos ver se aparece alguma situação, alguma proposta. Vamos evoluir — disse Poletto.

O Ginásio Capingui tinha mais de 50 anos de existência e foi o tradicional palco do futsal de Passo Fundo. Sediou jogos da extinta UPF e também do Passo Fundo Futsal. Além disso, também recebeu eventos e shows de nível nacional.