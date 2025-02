Em busca de uma vaga na Libertadores, Atlântico inicia disputa da Supercopa

A conquista do torneio é o primeiro grande objetivo do Galo, já que garante o campeão na Libertadores da América , que será disputada de 11 a 18 de maio, em Assunção, no Paraguai.

Preparação para a estreia

A pré-temporada do Atlântico iniciou no dia 13 de janeiro. Nos 40 dias de preparação, o time de Erechim disputou três amistosos e teve 100% de aproveitamento. Venceu o Joaçaba, em jogos de ida e volta, e também o Marreco, no Caldeirão do Galo.