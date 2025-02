Confira onde assistir aos jogos do Atlântico e da Yeesco na Supercopa de Futsal

Como funciona a Supercopa?

No Grupo A , estão Joinville, Fortaleza e Yeesco Futsal. No Grupo B , Atlântico, ACBF e Apodi-RN disputam as vagas.

Onde assistir

Todos os jogos da Supercopa serão transmitidos no canal da CBFS TV no YouTube. A final, no domingo (2), será transmitida no SporTV.