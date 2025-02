Atlântico confirma dois jogos-treinos antes de disputar a Supercopa

O Atlântico confirmou, no domingo (2), que irá disputar dois jogos-treinos antes de estrear na Supercopa. Ambos os amistosos serão contra o Joaçaba .

O primeiro jogo-treino será neste sábado (8), às 19h30min, em Santa Catarina. O confronto de retorno acontecerá no dia 15, às 19h, no Caldeirão do Galo, em Erechim.