Atlântico e ACBF decidem o título da Série Ouro neste sábado

O Atlântico fará, neste sábado (7), o último jogo da temporada. E vale o título da Série Ouro de Futsal . Às 19h, o Galo enfrenta a ACBF , no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa.

Depois de vencer o jogo de ida da final por 4 a 2 , o Galo tem a vantagem do empate para conquistar o título estadual. Caso a ACBF vença, encaminha a decisão à prorrogação . Persistindo o empate no tempo extra, o time de Carlos Barbosa sagra-se campeão , já que teve a melhor campanha da primeira fase.

Para o técnico Paulinho Sananduva, o elenco do Galo precisa estar concentrado . Segundo ele, a ACBF deve apresentar uma postura ofensiva desde os primeiros minutos.

— A projeção é de um jogo muito difícil, como todo clássico. Provavelmente eles virão com uma postura diferente dos últimos três jogos que tivemos, tentando buscar a vitória no tempo normal, já que a gente venceu o primeiro jogo. Mas nossa equipe também vai buscar a vitória no tempo normal. Estamos preparados para isso — destacou Sananduva, que completou: