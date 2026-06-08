Em busca de trabalho? Feira reúne empresas e oferece vagas em Passo Fundo

Feira é gratuita e aberta ao público. Gabriel Quadros / Agencia RBS

Quem busca por uma oportunidade de trabalho poderá participar da Feira da Empregabilidade nesta terça-feira (9), em Passo Fundo, no norte do Estado. Promovido pela Anhanguera, o evento reúne oferece vagas de emprego, recebimento de currículos e contato direto com candidatos.

A feira é gratuita e aberta ao público. A iniciativa é voltada tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para trabalhadores que desejam retornar ao mercado ou conhecer as demandas atuais das empresas locais.

O objetivo, segundo a organização, é aproximar profissionais e empregadores e contribuir para a geração de oportunidades e fortalecimento da empregabilidade.

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