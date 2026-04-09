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Passo Fundo terá feira com mais de mil vagas de emprego; veja como participar

Evento ocorre na próxima quarta-feira (15), no Clube Comercial, e reúne oportunidades em comércio, indústria, serviços e tecnologia

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