Passo Fundo terá feira com mais de mil vagas de emprego; veja como participar

Mutirão é voltado para uma ampla gama de perfis. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A Prefeitura de Passo Fundo promove, na próxima quarta-feira (15), mais uma edição do Café com Emprego. O evento, que busca conectar empresas e trabalhadores, disponibilizará mais de mil vagas em diversos setores produtivos da região.

A ação ocorre no Clube Comercial, das 8h às 14h. O mutirão é voltado para uma ampla gama de perfis: desde jovens em busca da primeira oportunidade, estagiários e aprendizes, até profissionais experientes que desejam retornar ao mercado de trabalho.

As vagas abrangem áreas como comércio, indústria, serviços e o setor administrativo. Um dos grandes atrativos desta edição são as oportunidades voltadas para a área de tecnologia, segmento que tem se destacado pelo crescimento acelerado, oferecendo boas perspectivas de desenvolvimento profissional e remuneração.

O evento permite que os candidatos se candidatem diretamente às vagas disponíveis. Além disso, os participantes poderão receber orientações e encaminhamentos imediatos, tornando o processo de recrutamento mais ágil tanto para quem contrata quanto para quem busca uma posição.

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