Multinacional de Erechim promove feirão de vagas no próximo sábado

O feirão deve acontecer na sede da empresa, das 8h às 16h. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A multinacional Randon Triel-HT de Erechim, no norte do Estado, promove um feirão com oportunidades de trabalho imediatas neste sábado (25). São mais de 40 vagas disponíveis, ligadas à produção e ao setor técnico (veja lista completa abaixo).

O feirão deve acontecer na sede da empresa, das 8h às 16h. Haverá transporte disponível, com ponto de encontro na Praça da Bandeira, com saídas às 9h ou às 13h30min.

As mais de 40 vagas disponíveis contemplam funções como montador instalador de implementos, montador soldador, pintor, entre outras posições ligadas à produção e setor técnico. Veja a lista completa:

Confira as vagas disponíveis:

Analista de Produção

Técnico Eletroeletrônico

Montador Soldador I

Montador Soldador II

Montador instalador de implementos I

Montador instalador de implementos II

Pintor(a) I

Pintor(a) II

Jovem Aprendiz

Analista de Recrutamento e Seleção Júnior

Líder de Processos de Apoio

Analista de Garantia

Almoxarife I

Operador(a) de Máquinas

Programador de Produção I

Motorista de Caminhão

Todas as vagas têm benefícios aos trabalhadores como transporte, restaurante, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, participação nos resultados (PPR), prêmio de produtividade e assiduidade, incentivo à educação, cursos de qualificação profissional, além de iniciativas como presente de aniversário e programa de indicação premiada.

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