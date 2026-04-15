Jovens, imigrantes e profissionais formados formam fila em busca de trabalho em Passo Fundo

Seja para conquistar o primeiro emprego ou retomar uma renda fixa, quem passou pela fila da 12ª edição do Café com Emprego, em Passo Fundo, buscou por novas oportunidades.

Promovido pela prefeitura, o evento acontece nesta nesta quarta-feira (15), no Clube Comercial, e oferece mais de mil vagas. Desde as primeiras horas da manhã, a fila já reunia candidatos de diferentes perfis. Entre eles, o adolescente Lucas Ely, 15 anos, que foi acompanhado da avó:

— Não procuro nenhuma área específica, mas estou buscando meu primeiro emprego, como jovem aprendiz.

A procura por vagas administrativas também levou ao evento os jovens João Moura de Lima, 18 anos, e Caroline Baioto, 20. Os dois chegaram com currículo pronto em busca de oportunidades como secretariado e auxiliar administrativo.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas, a proposta é justamente aproximar quem precisa de uma oportunidade de quem está contratando.

— É uma continuidade de um projeto que deu certo. Hoje as empresas vêm até nós e muitas vezes encerram o dia com todas as contratações finalizadas — disse o secretário.

Diferentes públicos

Um grupo de imigrantes cubanos também marcou presença cedo, desde às 5h. Entre eles estava Rogélio Ortiz, 66 anos, técnico superior em soldagem formado em Cuba. Apesar da experiência e da formação, ele relata a dificuldade em encontrar uma vaga.

— Quase todos temos ensino superior e é difícil conseguir emprego aqui, nossa formação não é reconhecida. Tenho muita experiência com soldagem, então busco algo melhor nessa área — conta.

Entre os candidatos com mais experiência, Maurício Cardoso, 59 anos, buscava uma chance de voltar ao setor imobiliário. Ele procura retomar a renda fixa:

— Hoje eu faço uma renda extra como motorista de aplicativo em duas plataformas, mas não dá tanto retorno. Quero manter isso, mas ainda retomar a renda fixa próximo do que eu tinha antes.

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