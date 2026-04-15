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Jovens, imigrantes e profissionais formados formam fila em busca de trabalho em Passo Fundo

Mais de mil vagas são oferecidas na 12ª edição do evento, que vai até 14h. Oportunidades são para diferentes áreas

Alessandra Hoppen

Repórter

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