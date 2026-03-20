Passo Fundo abre 220 vagas em cursos gratuitos com auxílio financeiro de até R$ 1,5 mil

Na próxima segunda-feira (23), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo abre o período de inscrições para sete cursos de qualificação profissional. A iniciativa faz parte do programa estadual RS Qualificação Recomeçar, focado na reconstrução e desenvolvimento do Estado.
Ao todo, são oferecidas 220 vagas presenciais para candidatos a partir de 16 anos. Um dos grandes diferenciais desta edição é o incentivo financeiro: os alunos que concluírem a formação poderão receber uma bolsa permanência de R$ 750 para cada 40 horas de curso, podendo chegar a R$ 1,5 mil, dependendo da carga horária da qualificação escolhida.
As vagas contemplam áreas estratégicas como tecnologia, eletroeletrônica e saúde:
- Eletrônica Digital, Automação e Inteligência Artificial (60 horas e 25 vagas);
- Pilotagem, Operação e Manutenção Básica de Drones (60 horas e 50 vagas);
- Eletrônica Básica (60 horas e 40 vagas);
- Eletroeletrônica (60 horas e 20 vagas);
- Iniciação em Saúde – noções de análises clínicas, enfermagem e cuidados (60 horas e 25 vagas);
- Coleta de Material para Exames Laboratoriais (96 horas e 40 vagas);
- Interpretação de Exames Laboratoriais (48 horas e 20 vagas).
Os cursos da área da saúde possuem pré-requisitos específicos de escolaridade ou formação devido às atividades práticas. As aulas devem iniciar entre os meses de junho e agosto.
Como se inscrever
O programa prioriza pessoas em situação de vulnerabilidade social, desempregados e inscritos no Cadastro Único. Além disso, como parte da política de inclusão produtiva, 50% das vagas de cada grupo prioritário são destinadas preferencialmente a mulheres.
Os interessados devem realizar suas inscrições entre os dias 23 de março e 30 de abril. O processo pode ser feito de forma online no site da prefeitura ou presencialmente nos seguintes locais:
- Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Avenida General Netto, 443 – 5º andar (Centro);
- Secretaria de Cidadania e Assistência Social: Rua Morom, 2022 (Centro);
- CRAS I: Rua Ana Neri, 485 (bairro São Luiz Gonzaga);
- CRAS II: Rua Carlos Cavaco, 150 (Fundos do Hospital Ortopédico);
- CRAS III: Rua Delmar Sitoni, 385 (bairro Planaltina);
- CRAS IV: Rua Israel Bona, 78 (bairro Morada do Sol).
O resultado da seleção será divulgado no dia 8 de maio nos canais oficiais do município. Após a divulgação, os selecionados deverão comparecer à instituição responsável pelo curso para efetivar a matrícula.