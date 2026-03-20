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Passo Fundo abre 220 vagas em cursos gratuitos com auxílio financeiro de até R$ 1,5 mil

Período de inscrições começa na segunda-feira (23). Capacitação abrange áreas estratégicas como tecnologia, eletroeletrônica e saúde

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