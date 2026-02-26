Multinacional anuncia férias coletivas e suspensão de contratos em Horizontina

Empresa é a principal empregadora da cidade. Reprodução RBS TV / Divulgação

A unidade da John Deere em Horizontina, no noroeste do RS, terá férias coletivas a partir de 12 de março. Em 1º de abril, começa o período de lay-off na empresa, que é a suspensão temporária dos contratos de trabalho.

Segundo a multinacional, a decisão foi aprovada em assembleia realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Horizontina e Região com os funcionários operacionais. Conforme o sindicato, o lay-off pode durar até cinco meses e deve atingir cerca de 880 trabalhadores das áreas de produção de colheitadeiras, solda, pintura, montagem e logística.

Horizontina tem cerca de 19 mil habitantes e aproximadamente 1,3 mil trabalham na planta, principal empregadora da cidade.

O presidente do sindicato, Alexsandro Bach, afirmou à colunista Giane Guerra que a negociação teve como objetivo evitar aproximadamente 140 demissões. Ele também disse que a produção deve ser reduzida em 30% no período. A fábrica, que produzia cerca de 10 colheitadeiras por dia, deve passar para sete até agosto.

Em nota, a John Deere informou que vai complementar a bolsa de qualificação profissional paga pelo governo para garantir 100% do salário aos trabalhadores durante o lay-off. A empresa também manterá benefícios como vale-alimentação, convênio médico e convênio farmácia. Segundo a montadora, haverá ainda pagamento de indenização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e adiantamento da primeira parcela do 13º salário em março.

No início de 2025, a multinacional havia contratado cerca de 200 trabalhadores. Em setembro, demitiu 150, alegando necessidade de adequação ao volume de produção.