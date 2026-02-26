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Feirão oferece 250 vagas para nova unidade de rede atacadista em Erechim; saiba como se candidatar

Seleção ocorre neste sábado (28), com oportunidades para loja e restaurante. Não é exigida experiência

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