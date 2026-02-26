Feirão oferece 250 vagas para nova unidade de rede atacadista em Erechim; saiba como se candidatar

Do total de vagas, 200 são destinadas à equipe da loja do Fort Atacadista. Fort Atacadista / Divulgação

Este sábado (28) será marcado por um Mega Feirão de Empregos em Erechim, no norte do Estado. Serão oferecidas 250 vagas para atuar em um atacado e um restaurante, em diferentes funções.

O atendimento aos candidatos ocorrerá das 9h às 17h, na Câmara de Vereadores — Rua Comandante Salomoni, 21, no centro. Para participar, é necessário apresentar documento de identificação e currículo. Não há exigência de experiência prévia.

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Do total de vagas, 200 são destinadas à equipe da loja do Fort Atacadista e 50 ao restaurante Trudy’s. Entre as funções abertas no atacado estão auxiliar de serviços gerais, técnico de manutenção, auxiliar administrativo, auxiliar de carga e descarga, conferente, cartazista, padeiro, técnico em carnes, encarregado de perecíveis, supervisor de prevenção de perdas, auxiliar de self-checkout, pesquisador e operador de empilhadeira.

Já no restaurante, há vagas para auxiliar de cozinha, atendente, cozinheiro, líder de produção, subgerente e gerente. A rede afirma manter políticas de inclusão e contratação de pessoas com deficiência, jovens, estrangeiros e profissionais com mais de 50 anos.

A expansão da rede para o norte do Estado se soma às operações já existentes em Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Viamão.

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