Cufa de Passo Fundo faz emissão da Carteira Nacional do Artesão nesta sexta-feira

Ação será na sede da Cufa de Passo Fundo: Avenida Dona Sirlei, 276. Rayza Ataide / divulgação

A Central Única das Favelas (Cufa) de Passo Fundo, em parceria com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS/Sine), realiza uma ação de cadastramento e emissão da Carteira Nacional do Artesão nesta sexta-feira (19). O serviço estará disponível das 9h às 14h na sede da Cufa, localizada no bairro Integração.

O documento é fundamental para quem trabalha com arte e atividades manuais. A Carteira Nacional do Artesão reconhece oficialmente a atividade artesanal e garante acesso a diversos benefícios, como:

Participação em feiras e eventos;

Oportunidades de qualificação profissional;

Inclusão em programas de incentivo ao artesanato.

Fortalecimento da atividade e ampliação de renda.

Leia Mais De doces a velas temáticas, artesanato ganha destaque na busca por presentes de Natal

Interessados em participar do cadastramento e fazer a emissão do documento devem se dirigir à Avenida Dona Sirlei, 276. Para fazer a Carteira Nacional do Artesão é preciso levar um comprovante de residência, uma foto 3x4 e passar por uma avaliação técnica do trabalho desenvolvido.

O cadastro é essencial para fortalecer a atividade dos artesão — autônomos em sua maioria —, ampliar oportunidades e conectar esses empreendedores a políticas públicas de apoio ao trabalho e à renda.