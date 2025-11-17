Concurso público da Eletrocar tem 15 vagas e salários de até R$ 3,3 mil

Prova objetiva acontece em 14 de dezembro. Anna Kosolapova / stock.adobe.com

A Centrais Elétricas de Carazinho (Eletrocar), no norte do Estado, abriu concurso público com 15 vagas imediatas e cadastro reserva, oferecendo salários de até R$ 3.366,34. As inscrições podem ser feitas até as 13h desta terça-feira (18).

As vagas disponíveis são para os cargos de eletricista, leiturista de medidor, oficial administrativo e operador de COD. O certame busca profissionais para atuarem na região, especialmente Carazinho e Chapada, com oportunidades de estabilidade, benefícios e crescimento na carreira.

Os interessados devem realizar suas inscrições exclusivamente pelos sites da Eletrocar ou da Objetiva Concursos. O concurso inclui prova objetiva, a ser realizada em 14 de dezembro, e teste de aptidão física, previsto para 25 de janeiro de 2026.

As vagas também são para pessoas com deficiência (PCD) e lactantes. O valor da inscrição no concurso público é de R$ 60.