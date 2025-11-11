Café com Emprego oferta mais de mil vagas e recebe centenas de candidatos

Candidato Marcos Silveira busca oportunidade em indústrias. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Mais de 1 mil vagas de trabalho são ofertadas à população de Passo Fundo na 11ª edição do Café com Emprego, realizada nesta terça-feira (11) no Clube Comercial, na Avenida Brasil. O evento começou às 8h e vai até as 14h.

Antes mesmo da abertura das portas, cerca de 200 candidatos aguardavam na fila para realizar entrevistas nos estandes das empresas participantes. Por volta das 8h30min, centenas de pessoas já circulavam pelo clube.

Leia Mais Aumento na demanda por flores naturais impulsiona produção e comércio no norte do RS

São disponibilizadas vagas em diferentes áreas e níveis de formação, além de cursos de qualificação profissional e serviços de apoio aos candidatos. Quem não tem currículo pode confeccionar no evento, com apoio da equipe técnica.

O candidato Marcos Silveira, de 62 anos, está desempregado há três meses e busca uma realocação no mercado de trabalho. Mesmo com experiência, ele se inscreveu em cursos profissionalizantes para melhorar o currículo.

— Eu tô precisando de emprego para dar uma estabilidade para minha família. Como Passo Fundo tem virado um polo de indústrias fortes, tenho expectativa de encontrar uma vaga em alguma dessas empresas, buscar um crescimento — afirma.

Além das oportunidades de trabalho, o público poderá acessar cursos de qualificação oferecidos pelas instituições do Sistema S e pela Escola das Profissões, ampliando as possibilidades de inserção no mercado.

As vagas abrangem setores como indústria, comércio, serviços, transporte, administração e tecnologia, e contemplam tanto funções operacionais quanto cargos técnicos e administrativos. As oportunidades estão abertas também para pessoas com deficiência (PCD).

Segundo a prefeitura, responsável pela iniciativa, o Café com Emprego já efetivou 1,2 mil trabalhadores de maneira direta em diferentes áreas desde a primeira edição do programa.

Leia Mais Fábrica de calçados demite 135 trabalhadores e encerra produção depois de quase 14 anos em Chapada

Destaques entre as vagas ofertadas

Comércio e serviços : operadores de caixa, repositores, atendentes, vendedores e auxiliares de limpeza.

: operadores de caixa, repositores, atendentes, vendedores e auxiliares de limpeza. Indústria e logística : auxiliares de produção, conferentes, montadores, operadores de máquinas, motoristas e eletricistas.

: auxiliares de produção, conferentes, montadores, operadores de máquinas, motoristas e eletricistas. Administração e escritório : assistentes administrativos, analistas financeiros, auxiliares de RH, contábeis e de compras.

: assistentes administrativos, analistas financeiros, auxiliares de RH, contábeis e de compras. Saúde e educação : técnicos de enfermagem, educadores infantis e auxiliares de cozinha.

: técnicos de enfermagem, educadores infantis e auxiliares de cozinha. Tecnologia e marketing : estagiários e analistas nas áreas de TI, marketing e design.

: estagiários e analistas nas áreas de TI, marketing e design. Oportunidades para jovens e estudantes: mais de 90 vagas de estágio e aprendizagem por meio do CIEE-RS.

Leia Mais Redução no número de motoristas para transporte de cargas e pessoas afeta setor em Passo Fundo