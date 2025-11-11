Café com Emprego oferta mais de mil vagas e recebe centenas de candidatos

Mais de 1 mil vagas de trabalho são ofertadas à população de Passo Fundo na 11ª edição do Café com Emprego, realizada nesta terça-feira (11) no Clube Comercial, na Avenida Brasil. O evento começou às 8h e vai até as 14h.
Antes mesmo da abertura das portas, cerca de 200 candidatos aguardavam na fila para realizar entrevistas nos estandes das empresas participantes. Por volta das 8h30min, centenas de pessoas já circulavam pelo clube.
São disponibilizadas vagas em diferentes áreas e níveis de formação, além de cursos de qualificação profissional e serviços de apoio aos candidatos. Quem não tem currículo pode confeccionar no evento, com apoio da equipe técnica.
O candidato Marcos Silveira, de 62 anos, está desempregado há três meses e busca uma realocação no mercado de trabalho. Mesmo com experiência, ele se inscreveu em cursos profissionalizantes para melhorar o currículo.
— Eu tô precisando de emprego para dar uma estabilidade para minha família. Como Passo Fundo tem virado um polo de indústrias fortes, tenho expectativa de encontrar uma vaga em alguma dessas empresas, buscar um crescimento — afirma.
Além das oportunidades de trabalho, o público poderá acessar cursos de qualificação oferecidos pelas instituições do Sistema S e pela Escola das Profissões, ampliando as possibilidades de inserção no mercado.
As vagas abrangem setores como indústria, comércio, serviços, transporte, administração e tecnologia, e contemplam tanto funções operacionais quanto cargos técnicos e administrativos. As oportunidades estão abertas também para pessoas com deficiência (PCD).
Segundo a prefeitura, responsável pela iniciativa, o Café com Emprego já efetivou 1,2 mil trabalhadores de maneira direta em diferentes áreas desde a primeira edição do programa.
Destaques entre as vagas ofertadas
- Comércio e serviços: operadores de caixa, repositores, atendentes, vendedores e auxiliares de limpeza.
- Indústria e logística: auxiliares de produção, conferentes, montadores, operadores de máquinas, motoristas e eletricistas.
- Administração e escritório: assistentes administrativos, analistas financeiros, auxiliares de RH, contábeis e de compras.
- Saúde e educação: técnicos de enfermagem, educadores infantis e auxiliares de cozinha.
- Tecnologia e marketing: estagiários e analistas nas áreas de TI, marketing e design.
- Oportunidades para jovens e estudantes: mais de 90 vagas de estágio e aprendizagem por meio do CIEE-RS.
