Região Norte tem 250 vagas no feirão Empregar RS; saiba quando e onde se candidatar

Para participar é preciso um documento de identificação com foto e o CPF. Diego Redel / Agencia RBS

Durante esta semana, as Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul realizam o já tradicional feirão do Empregar RS, com diferentes oportunidades para quem quer se recolocar no mercado de trabalho. Na Região Norte, são cerca de 250 vagas oferecidas em Passo Fundo, Soledade e Frederico Westphalen.

Em todo o Estado, são mais de 12 mil oportunidades em diferentes setores, entre contratações permanentes, temporárias, para estágio e no modelo Jovem Aprendiz. Há também vagas para pessoas com deficiência.

As vagas são atualizadas diariamente e os trabalhadores interessados em se candidatar podem comparecer à unidade mais próxima. Os endereços estão disponíveis no site do FGTAS/Sine.

Veja como participar

Para participar é preciso apresentar um documento de identificação com foto e o CPF. Detalhes sobre as vagas podem ser consultados no Portal Emprega Brasil e no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Em algumas agências também haverá agendamento de entrevistas com empregadores direto no local.

Frederico Westphalen

Na agência FGTAS/Sine — Rua Monsenhor Vitor Batistella, 576.

Quarta-feira (15) , das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h: 10 vagas para linha de produção.

, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h: 10 vagas para linha de produção. Quinta-feira (16), das 9h às 16h: 17 vagas para auxiliar de produção e motorista.

Passo Fundo

Na agência FGTAS/Sine — Avenida Brasil, 631.

Quinta-feira (16), das 8h às 14h30min: mais de 200 vagas, em diferentes setores.

Soledade

Na agência FGTAS/Sine — Avenida Marechal Floriano Peixoto, 446.

Quinta-feira (16), das 9h às 16h: vagas para operador de máquinas pesadas, servente de obras, apontador de mão de obra, greidista, assistente administrativo, soldador, auxiliar de serralheiro, montador de estrutura metálica, pedreiro e pintor.

