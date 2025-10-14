Região Norte tem 250 vagas no feirão Empregar RS; saiba quando e onde se candidatar

Durante esta semana, as Agências FGTAS/Sine do Rio Grande do Sul realizam o já tradicional feirão do Empregar RS, com diferentes oportunidades para quem quer se recolocar no mercado de trabalho. Na Região Norte, são cerca de 250 vagas oferecidas em Passo Fundo, Soledade e Frederico Westphalen.
Em todo o Estado, são mais de 12 mil oportunidades em diferentes setores, entre contratações permanentes, temporárias, para estágio e no modelo Jovem Aprendiz. Há também vagas para pessoas com deficiência.
As vagas são atualizadas diariamente e os trabalhadores interessados em se candidatar podem comparecer à unidade mais próxima. Os endereços estão disponíveis no site do FGTAS/Sine.
Veja como participar
Para participar é preciso apresentar um documento de identificação com foto e o CPF. Detalhes sobre as vagas podem ser consultados no Portal Emprega Brasil e no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Em algumas agências também haverá agendamento de entrevistas com empregadores direto no local.
Frederico Westphalen
Na agência FGTAS/Sine — Rua Monsenhor Vitor Batistella, 576.
- Quarta-feira (15), das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h: 10 vagas para linha de produção.
- Quinta-feira (16), das 9h às 16h: 17 vagas para auxiliar de produção e motorista.
Passo Fundo
Na agência FGTAS/Sine — Avenida Brasil, 631.
- Quinta-feira (16), das 8h às 14h30min: mais de 200 vagas, em diferentes setores.
Soledade
Na agência FGTAS/Sine — Avenida Marechal Floriano Peixoto, 446.
- Quinta-feira (16), das 9h às 16h: vagas para operador de máquinas pesadas, servente de obras, apontador de mão de obra, greidista, assistente administrativo, soldador, auxiliar de serralheiro, montador de estrutura metálica, pedreiro e pintor.
