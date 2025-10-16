Empregos

Feirão de empregos oferece 200 oportunidades no mercado de trabalho de Passo Fundo

Candidatos podem procurar a agência FGTAS/Sine, na Avenida Brasil, até as 14h30min. Não é preciso levar currículo

Rebecca Mistura

Repórter

