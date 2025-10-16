Feirão de empregos oferece 200 oportunidades no mercado de trabalho de Passo Fundo

A imigrante Yosbel Amália Berra busca vaga em diferentes setores. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Passo Fundo é uma das cidades gaúchas que recebe o feirão Empregar RS nesta quinta-feira (16), com oferta de 200 vagas para diferentes setores. Os trabalhadores podem procurar a agência FGTAS/Sine, na Avenida Brasil, até as 14h30min.

A feira acontece desde as 8h, com movimentação intensa de pessoas em busca de recolocação no mercado de trabalho. A venezuelana Yosbel Amália Berra, de 63 anos, foi uma das primeiras candidatas a chegar na unidade.

— Estou em Passo Fundo há quatro semanas e procuro vaga na área de cozinha, vendas ou limpeza, em que tenho muitos anos de experiência. Tenho muita energia, às vezes pensam que a idade influencia, mas no meu caso não, sou muito disposta e quero trabalhar — diz a mulher.

Os candidatos não precisam levar currículo, somente documento de identificação com foto e CPF. Na agência, há a possibilidade de agendar entrevista ou conversar com empregadores no local.

Candidatos devem apresentar somente documento com foto. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Na Região Norte, os municípios de Soledade e Frederico Westphalen também tem feirão nesta quinta, que vai até as 16h. A agência de Soledade está localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, já o FGTAS/Sine de Frederico Westphalen fica na Rua Monsenhor Vitor Batistella.

Em todo o Estado, são mais de 12 mil oportunidades em diferentes setores, entre contratações permanentes, temporárias, para estágio e no modelo Jovem Aprendiz. Há também vagas para pessoas com deficiência.

As vagas são atualizadas diariamente e os trabalhadores interessados em se candidatar podem comparecer à unidade mais próxima. Os endereços estão disponíveis no site do FGTAS/Sine.

