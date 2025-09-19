“É um baque grande”: demissões na John Deere deixam 150 trabalhadores sem rumo em Horizontina

A fabricante de máquinas agrícolas John Deere demitiu 150 funcionários da unidade de Horizontina, no noroeste do RS, nesta semana. A maioria dos desligamentos ocorreu na linha de produção de colheitadeiras.

— Fomos avisados há umas três semanas que a gente ia fazer 10 colheitadeiras a partir de segunda-feira (15). Os comentários sobre demissões começaram a circular e a gente ficou esperando o dia — relembrou o metalúrgico Dieison Daniel, que trabalhava há mais de três anos na empresa.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Horizontina, os cortes atingiram todos os postos ligados à produção de colheitadeiras. A empresa havia contratado 200 funcionários no início do ano, com expectativa de aumentar a produção diária de 12 para 14 máquinas. No entanto, o ritmo foi reduzido para 10 unidades por dia.

— O sindicato foi procurado pela empresa dias antes. Inicialmente seriam 200 demissões, conseguimos reduzir para 150. Os trabalhadores vão receber um abono adicional, além das verbas rescisórias — informou o presidente do sindicato, Jorge Luis Ramos.

Segundo a empresa, demissões foram necessárias para ajustar o volume de produção à demanda atual do mercado. Reprodução RBS TV / Divulgação

A fábrica da John Deere em Horizontina está em processo de ampliação, com parte das obras inaugurada em maio e outra ainda em andamento.

Assim, os cortes surpreenderam os funcionários. André Antônio Maliszewski foi outro trabalhador que sofreu com o desligamento:

— Fui convidado a me retirar da empresa, como muitos. A maioria tem família, filhos, contas para pagar. É um baque grande, eu não esperava isso.

Impacto na economia da cidade

Cerca de 8% dos moradores de Horizontina trabalham na fábrica. John Deere / Reprodução / Reprodução

A John Deere informou, por meio de nota, que a readequação no quadro de funcionários foi necessária para ajustar o volume de produção à demanda atual do mercado.

Horizontina tem cerca de 19 mil habitantes e aproximadamente 1,5 mil trabalham na John Deere, principal empregadora da cidade. O prefeito Jones Jehn da Cunha (PDT) estima que o impacto na arrecadação do município pode chegar a 25%, especialmente na receita de ICMS.

— A previsão é de queda de até R$ 25 milhões no orçamento de 2026. Outras receitas devem ser incrementadas, mas o impacto no ICMS é significativo — afirmou o prefeito.

Após o desligamento, o ex-funcionário André Maliszewski disse que agora busca recolocação no mercado de trabalho. Já o trabalhador Dieison Daniel comentou sobre a situação do colegas com mais tempo de empresa: