Com foco no desenvolvimento de lideranças, JBS abre vagas de estágio em Passo Fundo

Passo Fundo está entre as contempladas pelo Programa de Estágio 2026 da JBS. Com inscrições abertas até o dia 26 de setembro, a iniciativa busca atrair jovens da comunidade para acelerar o desenvolvimento de futuras lideranças dentro da empresa.
A proposta do programa é oferecer uma imersão prática de 12 meses nas áreas de produção, manutenção, agropecuária e garantia da qualidade, com jornada de 30 horas semanais e acompanhamento direto de especialistas nas unidades industriais.
Durante o estágio, os estudantes passam por avaliações periódicas e recebem feedbacks estruturados, com foco na preparação para uma possível efetivação. O programa também inclui uma trilha de desenvolvimento voltada para competências como resiliência, comunicação, influência social, melhoria contínua e aprendizagem ativa.
A seleção será feita pela plataforma Gupy e inclui etapas como testes de raciocínio lógico, entrevistas com o RH e lideranças locais, além de uma dinâmica de grupo. Os aprovados iniciam as atividades na unidade de Passo Fundo em 12 de janeiro de 2026.