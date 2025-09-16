Com foco no desenvolvimento de lideranças, JBS abre vagas de estágio em Passo Fundo

Estágios começam em janeiro do ano que vem. JBS / Divulgação

Passo Fundo está entre as contempladas pelo Programa de Estágio 2026 da JBS. Com inscrições abertas até o dia 26 de setembro, a iniciativa busca atrair jovens da comunidade para acelerar o desenvolvimento de futuras lideranças dentro da empresa.

A proposta do programa é oferecer uma imersão prática de 12 meses nas áreas de produção, manutenção, agropecuária e garantia da qualidade, com jornada de 30 horas semanais e acompanhamento direto de especialistas nas unidades industriais.

Durante o estágio, os estudantes passam por avaliações periódicas e recebem feedbacks estruturados, com foco na preparação para uma possível efetivação. O programa também inclui uma trilha de desenvolvimento voltada para competências como resiliência, comunicação, influência social, melhoria contínua e aprendizagem ativa.