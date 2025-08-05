Rede de farmácias faz feirão de empregos em Passo Fundo; saiba como participar

A Rede de Farmácias São João realiza na quarta-feira (6) uma série de entrevistas com pessoas que buscam emprego em Passo Fundo, no norte gaúcho. Ação começa às 8h e vai até 17h30min no centro da cidade.
Entre as vagas oferecidas estão atendente, caixa e auxiliar de distribuição. Também há oportunidades para pessoas com deficiência (PCD) nas áreas administrativa, de logística e farmácia.
Até a publicação da reportagem, as Farmácias São João tinham 415 vagas abertas nas quase 1,2 mil lojas espalhadas pelo sul do Brasil. A farmácia de número 1200 será inaugurada na quinta-feira (7) no bairro Azenha, em Porto Alegre.
Para ocupar as vagas, a empresa aposta em uma remuneração mínima garantida de R$ 2,1 mil e ticket alimentação é de R$ 452. Outros benefícios incluem:
- plano de saúde e odontológico
- Gympass (acesso a academias e serviços de saúde e bem-estar)
- convênio com a farmácia
- licenças maternidade e paternidade estendida.
A empresa tem carga horária de 44 horas semanais e programas de treinamento para incentivar a promoção de funcionários que desejam crescer na carreira, em especial nos cargos de gestão.
Serviço
- O que: seleção presencial das Farmácias São João
- Quando: quarta-feira, 6 de agosto
- Onde: Faculdade Anhanguera (Rua Paissandú, 1200) — centro, Passo Fundo
- Horários: 8h às 12h e 13h às 17h30min.