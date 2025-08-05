Rede de farmácias faz feirão de empregos em Passo Fundo; saiba como participar

Ação está prevista para quarta-feira (6), na Faculdade Anhanguera, em Passo Fundo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Rede de Farmácias São João realiza na quarta-feira (6) uma série de entrevistas com pessoas que buscam emprego em Passo Fundo, no norte gaúcho. Ação começa às 8h e vai até 17h30min no centro da cidade.

Entre as vagas oferecidas estão atendente, caixa e auxiliar de distribuição. Também há oportunidades para pessoas com deficiência (PCD) nas áreas administrativa, de logística e farmácia.

Até a publicação da reportagem, as Farmácias São João tinham 415 vagas abertas nas quase 1,2 mil lojas espalhadas pelo sul do Brasil. A farmácia de número 1200 será inaugurada na quinta-feira (7) no bairro Azenha, em Porto Alegre.

Para ocupar as vagas, a empresa aposta em uma remuneração mínima garantida de R$ 2,1 mil e ticket alimentação é de R$ 452. Outros benefícios incluem:

plano de saúde e odontológico

Gympass (acesso a academias e serviços de saúde e bem-estar)

convênio com a farmácia

licenças maternidade e paternidade estendida.

A empresa tem carga horária de 44 horas semanais e programas de treinamento para incentivar a promoção de funcionários que desejam crescer na carreira, em especial nos cargos de gestão.

Serviço