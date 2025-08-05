Empregos

Rede de farmácias faz feirão de empregos em Passo Fundo; saiba como participar

Recrutadores estarão disponíveis para entrevistas presenciais com candidatos. Vagas são para os cargos de atendente, caixa e auxiliar de distribuição e abrangem pessoas com deficiência

GZH Passo Fundo

