Feira Emprega Transporte acontece nesta sexta-feira com mais de 350 vagas no setor

Além de vagas de emprego, feira terá palestras e oficinas para motoristas. Porthus Junior / Agencia RBS

Em comemoração ao Dia do Motorista, celebrado nesta sexta-feira (25), o Sest Senat de Passo Fundo realiza a Feira Emprega Transporte. Com mais de 350 vagas no setor, o evento acontecerá das 8h às 17h.

A feira aberta à comunidade será na sede da entidade, localizada na avenida Deputado Guaracy Marinho, 600, no bairro Santa Marta. Mais de 20 empresas já estão confirmadas e vão ofertar oportunidades em diversas áreas.

As atividades começam pontualmente às 8h, com abertura solene e café da manhã para os participantes. Ao longo do dia, haverá ainda palestras e oficinas buscando qualificar o trabalho dos motoristas.