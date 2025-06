Em meio a processo judicial, prefeitura de Lagoa Vermelha anula concurso público

Executivo deve lançar novo edital para suprir demanda de servidores. smolaw11 / stock.adobe.com

A prefeitura de Lagoa Vermelha, no norte do RS, informou nesta terça-feira (17) que anulou o resultado do concurso público realizado em 2024. A decisão acontece enquanto o certame está em um processo judicial na comarca do município. O Executivo confirmou que se prepara para lançar novo edital.

No ano passado, após o concurso ser realizado, uma empresa ingressou com uma ação na Justiça relatando irregularidades com a outra que faria a organização e aplicação das provas. O processo teve início em setembro e até hoje está em tramitação. Com isso, os aprovados no concurso não foram chamados para tomar posse dos cargos.

Diante do impedimento, nesta terça, através das redes sociais, o prefeito Eloir Morona (PP) informou sobre a decisão de cancelar o Concurso Público nº01/2024:

— Essa decisão judicial, se o concurso é válido ou não, pode se arrastar por muito tempo, por alguns anos, e a necessidade da ocupação desses cargos é realmente urgente. Somando-se a isso, alguns documentos que juntamos, optamos pela anulação do concurso de 2024 — disse em vídeo.

GZH Passo Fundo procurou a prefeitura de Lagoa Vermelha. De acordo com a procuradora-geral do município, Fernanda Raymundi, o Executivo decidiu não aguardar o desfecho do processo judicial e decidiu anular o certame.

Também nesta terça foram publicados todos os atos para a anulação, como a rescisão unilateral do contrato com a empresa e edital de revogação do concurso. Agora, a prefeitura já trabalha na realização de um novo concurso público.

Leia Mais Por que os agricultores gaúchos reduziram a aposta no trigo no inverno de 2025

Frustração de quem foi aprovado

O aprovado em primeiro lugar para o cargo de engenheiro civil, Matheus Pfluck, recebeu a informação da anulação do certame com frustração:

— Quando tu passas em algo em primeiro lugar e fica ansioso para ser chamado, é um negócio fascinante, só que vem uma notícia dessas, que a prefeitura está anulando o concurso, tu fica bravo naturalmente e frustrado pelo mesmo motivo — afirma

Na época, o certame tinha 27 vagas imediatas e outras vagas para cadastro reserva. Os salários eram de R$ 1.511,14 até R$ 9.282,00 para funções que exigiam diferentes graus de escolaridade.