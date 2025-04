Primeiro Café com Emprego do ano acontece nesta terça-feira

Evento reúne centenas de pessoas a cada edição. Arthur Rushel / Agencia RBS

A primeira edição de 2025 do Café com Emprego, iniciativa da prefeitura de Passo Fundo para conectar empresas e trabalhadores, será nesta terça-feira (8). O evento acontece no Clube Comercial, no centro da cidade das 8h às 14h.

Nesta edição, participam 51 empresas que vão oferecer mil oportunidades em diferentes áreas.

No local, os participantes recebem café da manhã e têm auxílio para confecção de currículo, além de orientações sobre capacitação profissional e encaminhamento para cursos técnicos e profissionalizantes. O objetivo é facilitar o acesso ao mercado de trabalho e muitas pessoas já saem do evento empregadas.

Para participar, o candidato deve comparecer ao local com documento de identificação e currículo atualizado.

No ano passado, as empresas de Passo Fundo abriram 5,8 mil vagas de trabalho com carteira assinada, conforme o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged).

O resultado significa um crescimento de 79,5% em relação a 2023, quando o saldo foi de 3.254, e é superior ao crescimento do Rio Grande do Sul que foi de 36,4% no período.

Serviço