Primeiro Café com Emprego de 2025 tem oferta de 1.150 vagas em Passo Fundo

O Café com Emprego , realizado pela prefeitura de Passo Fundo, conta com mais de 1.150 vagas oferecidas por 51 empresas da cidade e região.

O evento, realizado no Clube Comercial, começou às 8h e segue até as 14h . Desde cedo há filas de candidatos em busca de oportunidades como auxiliar administrativo, vendedor, motorista, confeiteiro e outras funções.

Segundo Evandro Silva, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o evento reflete o crescimento do mercado de trabalho na região :

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Passo Fundo teve um dos estandes mais procurados durante o evento, com 250 vagas em diferentes setores .

— Eu gosto da interação com o público, conversar, explicar... Vim hoje procurando um estágio ou jovem aprendiz nessa área. Mas o que aparecer, estou pronta para ingressar no mercado de trabalho — contou Laura.

— Sou professor aposentado de Educação Física e massoterapeuta. Estou buscando vaga de trabalho como acompanhante de idosos. Sinto que ainda posso contribuir com a sociedade e ainda melhorar minha renda — relatou Grunewald.

De acordo com Ceolin, novas edições do Café com Emprego estão previstas para este ano.