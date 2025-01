Indústria de equipamentos agrícolas demite 51 funcionários para ajuste de produção em Santa Rosa

Empresa está localizada em Santa Rosa, no noroeste do RS.

A AGCO, indústria de máquinas e equipamentos agrícolas localizada em Santa Rosa, no noroeste gaúcho, anunciou na quinta-feira (16) o desligamento de 51 colaboradores , o que representa cerca de 10% de seu quadro de funcionários . A medida, segundo a empresa, é uma estratégia para readequar os níveis de produção às atuais demandas do mercado.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Santa Rosa, as demissões ocorreram em diversas áreas da fábrica, com maior impacto no setor de produção, abrangendo atividades como manutenção, solda, montagem e pintura. Inicialmente, a empresa havia cogitado a eliminação de 100 postos de trabalho, mas, após negociações com a entidade sindical, o número de demissões foi reduzido.