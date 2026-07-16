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Durante o frio
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Problemas na rede elétrica impedem uso de ar-condicionado em escola municipal de Passo Fundo

Uso simultâneo de ar-condicionado e outros equipamentos provoca desligamento dos disjuntores

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Luiz Otávio Calderan

Repórter

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