Educação

Educação em risco
Notícia

"Chegamos ao ponto de não poder ligar qualquer equipamento que aumente o consumo": quedas de energia prejudicam dia a dia de escola em Passo Fundo 

Uso simultâneo de ar-condicionado e outros equipamentos provoca desligamento dos disjuntores

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Luiz Otávio Calderan

Repórter

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