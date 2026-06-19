Universidade de Passo Fundo elege seis novos  diretores para as Unidades Acadêmicas

Definição aconteceu na noite de quarta-feira (17). UPF / Divulgação

A Universidade de Passo Fundo (UPF) definiu, na noite de quarta-feira (17), os novos diretores das seis unidades acadêmicas da instituição. A eleição faz parte do processo eleitoral interno da instituição, e antecede a posse da nova gestão, marcada para o dia 17 de julho.

Os diretores eleitos serão empossados em solenidade oficial junto com a nova reitoria e ficarão à frente das respectivas unidades pelos próximos quatro anos. Foram eleitos:

Carlos Leonardo Sgari Szilagyi para o Instituto de Tecnologia (ITEC)

para o Instituto de Tecnologia (ITEC) Cleide de Fátima Moretto para a Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios (ESAN)

para a Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios (ESAN) Luiz Marcelo Darroz para o Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade (IHCEC)

para o Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade (IHCEC) Sandra Vanini para o Instituto da Saúde (IS)

para o Instituto da Saúde (IS) Pérsio Ramon Stobbe para a Escola de Medicina (Famed)

para a Escola de Medicina (Famed) Rogério da Silva para a Escola de Ciências Jurídicas (ECJ)



