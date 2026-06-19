Universidade de Passo Fundo elege seis novos  diretores para as Unidades Acadêmicas

A Universidade de Passo Fundo (UPF) definiu, na noite de quarta-feira (17), os novos diretores das seis unidades acadêmicas da instituição. A eleição faz parte do processo eleitoral interno da instituição, e antecede a posse da nova gestão, marcada para o dia 17 de julho.
Os diretores eleitos serão empossados em solenidade oficial junto com a nova reitoria e ficarão à frente das respectivas unidades pelos próximos quatro anos. Foram eleitos:
- Carlos Leonardo Sgari Szilagyi para o Instituto de Tecnologia (ITEC)
- Cleide de Fátima Moretto para a Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios (ESAN)
- Luiz Marcelo Darroz para o Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade (IHCEC)
- Sandra Vanini para o Instituto da Saúde (IS)
- Pérsio Ramon Stobbe para a Escola de Medicina (Famed)
- Rogério da Silva para a Escola de Ciências Jurídicas (ECJ)
Os gestores eleitos serão responsáveis pela condução administrativa e acadêmica de suas unidades durante os próximos quatro anos.