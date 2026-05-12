Mais de 300 profissionais da educação pública já pensaram em desistir da função, aponta pesquisa em Passo Fundo

Em Passo Fundo, 354 profissionais da área da educação já pensaram em desistir da profissão, aponta uma pesquisa realizada entre trabalhadores de escolas públicas que atuam na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

O número representa 70% dos 502 trabalhadores entrevistados no levantamento. A pesquisa foi conduzida pela Comissão Especial de Valorização dos Profissionais da Educação, da Câmara Municipal, entre setembro e novembro de 2025.

O estudo mostra um recorte do cenário de sobrecarga de trabalho: cerca de 80% dos profissionais acreditam que trabalham além do exigido pela função. O dia a dia é relatado pela professora municipal Susana Alves da Silva:

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— Minha rotina é marcada por muito trabalho, isso envolve planejamento de atividades, organização de provas e correções, inclusive provas e atividades adaptadas, acompanhamento individual dos alunos, diálogo com as famílias, estudos constantes, preenchimento de sistemas, entre outras demandas.

O questionário foi respondido de forma anônima. Participaram professores, secretários, monitores, cozinheiros, assistentes e serventes de escolas públicas.

Escuta e saúde

260 disseram já ter se afastado por doenças relacionadas ao trabalho. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Conforme o Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo (CMP), 31 trabalhadores da área pediram exoneração entre 2025 e 2026.

Segundo a entidade, o abandono da profissão reflete problemas de saúde mental e física. Entre os entrevistados na pesquisa da Câmara, 260 disseram já ter se afastado por doenças relacionadas ao trabalho.

A secretaria municipal de Educação afirmou que não teve acesso formal ao conteúdo integral da pesquisa, mas destaca que mantém canais permanentes e estruturados de escuta dos profissionais da educação.

— Esse processo (de escuta) tem orientado decisões concretas voltadas à valorização da carreira docente e à melhoria das condições de trabalho. Entre as medidas recentes, está o reajuste de aproximadamente 30% nas gratificações de direção — disse o secretário da pasta, Adriano Teixeira.

Na pesquisa, os educadores elencaram sugestões a serem colocadas em prática para melhorar o dia a dia dos trabalhadores. Entre elas:

a criação de um programa municipal de saúde do trabalhador, com foco na prevenção, acompanhamento e redução do adoecimento

redução de esforço físico, e carga horária adequada

inclusão de estratégias para assédio moral e sexual

e reorganização do atendimento médico do trabalho e perícia.

O relatório final da pesquisa é público e pode ser acessado neste link.

Entre as principais queixas estão falta de valorização salarial e sobrecarga de trabalho. Ulisses Castro / Agencia RBS

O que diz a Secretaria Municipal de Educação

"A Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo informa que não teve acesso formal ao conteúdo integral da pesquisa mencionada recentemente, tampouco aos critérios metodológicos utilizados em sua elaboração, o que impossibilita uma análise técnica sobre seus resultados e nível de representatividade.

A gestão municipal destaca que mantém canais permanentes e estruturados de escuta dos profissionais da educação. O diálogo com o Sindicato dos Professores ocorre de forma contínua, com reuniões periódicas, além de interlocução direta com diretores e coordenadores pedagógicos das escolas da rede, garantindo que as demandas sejam acompanhadas e tratadas de forma sistemática.

Esse processo tem orientado decisões concretas voltadas à valorização da carreira docente e à melhoria das condições de trabalho. Entre as medidas recentes, está o reajuste de aproximadamente 30% nas gratificações de direção, definido a partir de diálogo direto com as equipes gestoras, além da criação da gratificação para coordenadores pedagógicos — benefício inexistente até então na rede municipal.

A Secretaria também informa que está em fase de estruturação o encaminhamento de projetos relacionados ao décimo quarto e décimo quinto salários dos professores, ampliando a política de reconhecimento vinculada ao desempenho e à melhoria da aprendizagem.

No que se refere às condições objetivas de trabalho, a rede municipal apresenta avanços consistentes. Atualmente, mais de 90% das salas de aula contam com climatização. Houve ainda a modernização do sistema informatizado de gestão educacional, com foco na redução de processos burocráticos e no apoio ao trabalho pedagógico.

Outro destaque é a realização de concurso público, que resultou no ingresso de 576 novos servidores na rede municipal de ensino, além de um conjunto de investimentos em infraestrutura escolar que ultrapassa R$ 28 milhões, incluindo reformas e a construção de novas unidades, com cronograma definido em conjunto com as equipes diretivas.