Educação

Saúde mental e física
Notícia

Mais de 300 profissionais da educação pública já pensaram em desistir da função, aponta pesquisa em Passo Fundo

Levantamento realizado por comissão especial da Câmara Municipal entrevistou 502 servidores sobre condições de trabalho e remuneração

Heloisa Gamero

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