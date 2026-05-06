Evento debate estratégias de proteção a jovens em situação de vulnerabilidade em Passo Fundo

Encontro discute caminhos concretos para a atuação integrada da rede de proteção. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Universidade de Passo Fundo (UPF) recebe nesta terça (5) e quarta-feira (6), o 1º Seminário Itinerante da Escola Estadual de Socioeducação do Rio Grande do Sul.

O evento reúne profissionais de 140 municípios das áreas da Justiça, Saúde, Educação e Assistência Social para debater estratégias de proteção a jovens em situação de vulnerabilidade.

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O seminário é vinculado à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e faz parte de um movimento de interiorização do conhecimento técnico na área socioeducativa.

Segundo a juíza da Infância e Juventude de Passo Fundo, Lisiane Sasso, o encontro busca construir caminhos concretos para a atuação integrada da rede de proteção. As inscrições seguem abertas e podem ser feita via formulário online.

Programação

A programação foca em quatro eixos principais: socioeducação, adolescência, saúde mental e justiça restaurativa.

Entre os destaques deste primeiro dia estão painéis sobre letramento em saúde mental e os compromissos do Estado com o atendimento a adolescentes.

Na quarta-feira, as atividades abordam a interlocução entre as medidas socioeducativas em meio aberto e fechado, além de oficinas práticas de Justiça Restaurativa.

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Evento segue nesta quarta-feira (6):