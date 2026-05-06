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Evento debate estratégias de proteção a jovens em situação de vulnerabilidade em Passo Fundo

1º Seminário Itinerante da Escola Estadual de Socioeducação do Rio Grande do Sul termina nesta quarta-feira

Heloisa Gamero

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