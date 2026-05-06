Evento debate estratégias de proteção a jovens em situação de vulnerabilidade em Passo Fundo

A Universidade de Passo Fundo (UPF) recebe nesta terça (5) e quarta-feira (6), o 1º Seminário Itinerante da Escola Estadual de Socioeducação do Rio Grande do Sul.
O evento reúne profissionais de 140 municípios das áreas da Justiça, Saúde, Educação e Assistência Social para debater estratégias de proteção a jovens em situação de vulnerabilidade.
O seminário é vinculado à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e faz parte de um movimento de interiorização do conhecimento técnico na área socioeducativa.
Segundo a juíza da Infância e Juventude de Passo Fundo, Lisiane Sasso, o encontro busca construir caminhos concretos para a atuação integrada da rede de proteção. As inscrições seguem abertas e podem ser feita via formulário online.
Programação
A programação foca em quatro eixos principais: socioeducação, adolescência, saúde mental e justiça restaurativa.
Entre os destaques deste primeiro dia estão painéis sobre letramento em saúde mental e os compromissos do Estado com o atendimento a adolescentes.
Na quarta-feira, as atividades abordam a interlocução entre as medidas socioeducativas em meio aberto e fechado, além de oficinas práticas de Justiça Restaurativa.
Evento segue nesta quarta-feira (6):
- 08h30min: Painel "O SUAS e o desafio das medidas socioeducativas em meio aberto e sua interlocução com o meio fechado" com Silvia Tejadas. Mediação: Elenir Chapuis.
- 10h15min: Painel "Adolescência, adoecimento planetário e anticorpos restaurativos" com Leoberto Brancher. Mediação: Lisiane Marques Pires Sasso e Anelise Sturm.
- 13h30min às 16h30min: Oficinas de vivência em Justiça Restaurativa. Coordenação: Saionara do Amaral Marcolan Dal Piaz e Giovana Predebon Rebonatto.
- 16h30min: Café de partilha e encerramento.