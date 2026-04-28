Instituto Educacional de Passo Fundo passa a integrar rede de escolas da Unesco

Novo prédio foi inaugurado em fevereiro. Rebecca Mistura / Agência RBS

O Instituto Educacional (IE) de Passo Fundo, no norte do Estado, passou a integrar a Rede de Escolas Associadas (RedePEA) da Unesco. O reconhecimento internacional amplia a atuação da instituição em âmbito nacional e internacional, podendo promover troca de experiências com outras escolas da rede, parceiros e comunidades.

A adesão à RedePEA evidencia o engajamento de toda a comunidade escolar, em que cada integrante participa ativamente na construção de um ambiente educacional mais justo, inclusivo e sustentável.

Como parte desse compromisso, o IE fortalece práticas que garantem um ambiente de aprendizagem seguro, não violento, acolhedor e eficaz para todos os estudantes.