Inscrições para curso gratuito de tecnologia em Passo Fundo podem ser feitas até segunda-feira

Estudantes contemplados passam por aulas intensivas no período da tarde. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As inscrições para a 5ª edição do Projeto ZZ-On estão abertas em Passo Fundo. A iniciativa oferece, de forma gratuita, qualificação em áreas da Tecnologia da Informação (TI), como segurança de dados e desenvolvimento de aplicativos para alunos do Ensino Médio.

O ZZ-On é do Grupo Grazziotin, que possui 350 lojas no RS, SC e PR, em parceria com a Universidade de Passo Fundo (UPF), onde o curso acontece.

Durante um mês, os estudantes contemplados passam por aulas intensivas no período da tarde, ministradas pelo professor Eder Pazinatto, responsável pela graduação em Ciência da Computação da UPF.

A empresa oferece vale-transporte e coffee break no intervalo. As vagas são voltadas para alunos do segundo e terceiro ano do Ensino Médio de escolas públicas da região.

As inscrições vão até segunda-feira (27), e podem ser realizadas pelo site oficial do grupo.

Oportunidades na empresa

Após a formação, o Grupo Grazziotin pode selecionar estudantes para oportunidade de bolsa de estágio ou posições no grupo.

De acordo com o diretor de tecnologia do grupo, Jaisson Tecchio, o curso é uma maneira de investir em possíveis contratados: