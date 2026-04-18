Corsan entrega biblioteca reformada em escola do bairro Valinhos, em Passo Fundo

A iniciativa é desenvolvida pela produtora cultural Simples Assim, de Novo Hamburgo. Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Sebastião Rocha / Divulgação

A comunidade escolar do bairro Valinhos, em Passo Fundo, passa a contar com um novo espaço dedicado à leitura e à convivência. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Sebastião Rocha inaugura, no dia 23 de abril, às 18h, sua biblioteca reformada por meio do Projeto Vira Página.

A iniciativa, desenvolvida pela produtora cultural Simples Assim, de Novo Hamburgo, propõe mais do que a revitalização física do ambiente. A biblioteca foi planejada como um espaço de estímulo à imaginação e ao acesso à cultura, com soluções que integram conforto, funcionalidade e inclusão.

Segundo o diretor da Simples Assim, Daniel Henz, a proposta busca transformar a relação dos estudantes com os livros. A ideia é criar um ambiente que desperte curiosidade e incentive a permanência dos alunos no espaço.

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A diretora-presidente da Corsan, Samanta Takimi, destaca que o apoio a iniciativas educacionais faz parte da atuação da companhia nas comunidades onde está presente. Conforme ela, contribuir para ambientes escolares mais acolhedores e estimulantes reforça o papel da escola como espaço de formação e pertencimento.

A programação de inauguração inclui a intervenção cênica “Nina, a guardiã das histórias”, com a atriz Thaís Backes, que propõe uma imersão no universo da leitura e uma reflexão sobre o papel das bibliotecas.

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Espaço ampliado e inclusivo

A nova biblioteca recebeu mobiliário sustentável, reorganização do layout e elementos voltados à experiência dos alunos. Entre os destaques, está a instalação de um painel sensorial para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a implementação de tecnologia para gestão do acervo.

O espaço também conta com intervenções artísticas do artista local Pedro Benjamin, o Chimia, valorizando a cultura regional.

O acervo foi ampliado com mais de mil novos títulos, incluindo livros físicos, audiolivros e versões digitais. A seleção prioriza produções gaúchas, fortalecendo a conexão dos estudantes com a cultura local.