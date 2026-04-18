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Corsan entrega biblioteca reformada em escola do bairro Valinhos, em Passo Fundo

Espaço do colégio Coronel Sebastião Rocha foi revitalizado com foco em inclusão, tecnologia e incentivo à leitura; inauguração ocorre em 23 de abril, com programação cultural

Amanda de Andrade

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