Caminhada reúne comunidade para conscientizar sobre o autismo em Passo Fundo

A Escola Municipal de Autistas Professora Olga Caetano Dias realizou, durante a manhã deste sábado (25), a 2ª Caminhada de Conscientização do Autismo em Passo Fundo, no norte do RS.

A parceria entre a escola, a Associação dos Amigos da Criança Autista (Auma), e a Coordenadoria da Pessoa com Deficiência reuniu crianças, responsáveis e profissionais da Educação, Saúde e Segurança em uma caminhada no bairro Cohab.

Durante o percurso em frente à instituição de ensino, os participantes plantaram árvores, e realizaram brincadeiras pedagógicas em alusão ao Abril Azul, campanha nacional de conscientização do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

— Abril é o mês do TEA, mas a gente vivencia o autismo durante os 12 meses do ano. E o nosso objetivo é que esse autista esteja na sociedade, onde quer que ele queira estar. Que ele possa estar inserido, sempre com respeito, tendo a sua dignidade e, sobretudo, sendo visto como um ser humano com direitos iguais a qualquer um — disse o diretor da Escola Professora Olga Caetano, Valdemar Goes.

A instituição pedagógica é especializada no TEA e conta com oficinas como Música, Dança, Psicomotricidade, Artes Marciais, Horta, Letramento, e Jogos.