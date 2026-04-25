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Caminhada reúne comunidade para conscientizar sobre o autismo em Passo Fundo

Em alusão à campanha Abril Azul, evento realizado neste sábado (25) contou com o plantio de árvores e atividades pedagógicas

Heloisa Gamero

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