Após redução nos últimos 10 anos, número de alunos matriculados no Ensino Médio volta a crescer em Passo Fundo

Número de alunos matriculados passou de 6.050 em 2020 para 6.560 em 2024. Lauro Alves / Agencia RBS

Após anos em queda e uma retração ainda maior na pandemia, o número de alunos no Ensino Médio tem crescido progressivamente em Passo Fundo, conforme dados da Secretaria de Educação do RS (Seduc).

O município chegou a ter 7,3 mil alunos em 2014 e, na pandemia, reduziu para 6.050 alunos. Os anos seguintes têm proporcionado uma retomada — ainda que tímida — no número de alunos matriculados: em 2024, foram 6.560 matrículas.

A tendência acompanha um cenário nacional que, no entanto, atribui a redução do abandono escolar ao programa Pé-de-Meia — incentivo financeiro ofertado aos estudantes do ensino médio inseridos no CadÚnico. Dados do Ministério da Educação (MEC) de 1º de abril apontam que a evasão caiu 52% No Rio Grande do Sul desde a criação do programa, há dois anos.

— O benefício ajuda, mas ainda não resolve. A médio prazo podemos ter um resultado mais palpável e positivo, mas é um uma perfumaria. A grande questão do abandono escolar no ensino médio é pedagógica — explica a professora da Universidade de de Passo Fundo (UPF) e pós-doutora em Educação, Rosimar Squinsani.

Apesar disso, o RS ainda tem uma das menores adesões ao programa em todo o país. Cerca de 37% dos estudantes são beneficiados, percentual abaixo da média nacional, onde mais da metade dos alunos participa.

— Possivelmente, essa menor adesão no Rio Grande do Sul esteja relacionada a uma menor presença de famílias no Cadastro Único e também uma questão cultural e econômica — afirma.

Desafio estrutural

Mesmo com a melhora nos índices, a especialista aponta que o principal desafio do ensino médio é estrutural e pela falta de sentido que os jovens enxergam na escola.

Muitos alunos se perguntam o que estão fazendo ali. O Ensino Médio não consegue responder com clareza se prepara para o trabalho ou se é uma continuidade dos estudos ROSIMAR SQUINSANI Professora da UPF e pós-doutora em Educação

Outro fator relevante é a idade. Pela legislação, a obrigatoriedade escolar vai até os 17 anos. Quando o jovem completa 18 anos, não há mais a obrigatoriedade em permanecer.

— Muitos que estão em distorção idade-série acabam abandonando nesse momento — afirma a professora.

Rede estadual também atua

Jefferson Botega / Agencia RBS

Em Passo Fundo, além do Pé-de-Meia a rede pública conta com mecanismos para tentar evitar o abandono. Escolas, coordenadorias e órgãos como o Ministério Público atuam no monitoramento de frequência e na chamada busca ativa de alunos em risco.

— Existe um acompanhamento periódico. Alunos com muitas faltas são identificados, e as escolas fazem contato com as famílias para entender o que está acontecendo — explica.

Mesmo com a recuperação no número de matrículas, o cenário ainda exige atenção, com políticas de incentivo e mudanças no modelo de ensino.