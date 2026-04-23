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Após redução nos últimos 10 anos, número de alunos matriculados no Ensino Médio volta a crescer em Passo Fundo

Em 2024, cidade registrou 6.560 matrículas no ensino médio. Evasão caiu 52% no RS após programa do governo federal

Alessandra Hoppen

Repórter

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