Alunos da rede municipal de Passo Fundo embarcam para Missão Cidade Educadora na Colômbia

Estudantes embarcaram no Aeroporto Lauro Kortz na manhã deste sábado. Michel Sanderi / PMPF

Cinco estudantes da rede municipal de ensino de Passo Fundo embarcaram neste sábado (11) para a Missão Cidade Educadora 2026, com destino a Medellín, na Colômbia. A iniciativa integra a política de Cidade Educadora, adotada pela prefeitura e secretaria de Educação.

Durante a missão, os alunos vão apresentar projetos desenvolvidos no município. As iniciativas, que integram políticas públicas, incluem as escolas públicas de Inovação, de Arte e Criatividade, de Sustentabilidade e de Música, além do programa Boralê, de incentivo à leitura.

O modelo Cidade Educadora entende a educação como um processo que ultrapassa os muros da escola e envolve toda a cidade na aprendizagem, formação cidadã e desenvolvimento humano.

Leia Mais Quem são os cinco alunos de Passo Fundo que irão à Colômbia na Missão Cidade Educadora