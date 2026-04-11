Educação

Voo para Medellín
Notícia

Alunos da rede municipal de Passo Fundo embarcam para Missão Cidade Educadora na Colômbia

Cinco estudantes do 7º ano foram selecionados por desempenho acadêmico e gamificação para participar do projeto internacional

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS