Alunos da rede municipal de Passo Fundo embarcam para Missão Cidade Educadora na Colômbia

Cinco estudantes da rede municipal de ensino de Passo Fundo embarcaram neste sábado (11) para a Missão Cidade Educadora 2026, com destino a Medellín, na Colômbia. A iniciativa integra a política de Cidade Educadora, adotada pela prefeitura e secretaria de Educação.
Durante a missão, os alunos vão apresentar projetos desenvolvidos no município. As iniciativas, que integram políticas públicas, incluem as escolas públicas de Inovação, de Arte e Criatividade, de Sustentabilidade e de Música, além do programa Boralê, de incentivo à leitura.
O modelo Cidade Educadora entende a educação como um processo que ultrapassa os muros da escola e envolve toda a cidade na aprendizagem, formação cidadã e desenvolvimento humano.
A programação da missão inclui, além das apresentações, visitas técnicas e atividades formativas em Medellín, cidade reconhecida por políticas de transformação social por meio da educação, inovação e urbanismo. Entre os destaques estão visitas a espaços como o Parque Explora, o Jardim Botânico e encontros com equipes da prefeitura local.
Esta é a quarta edição do intercâmbio, que no ano passado levou estudantes para Bruxelas, na Bélgica. Em 2024, o destino foi Genebra, na Suíça; e em 2023 a missão foi em Barcelona, na Espanha.