Passo Fundo abre chamamento público para ampliar vagas na Educação Infantil

Edital fica aberto até 25 de março. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A prefeitura de Passo Fundo abriu um edital de chamamento público para credenciar escolas privadas de Educação Infantil interessadas em ofertar vagas à rede municipal. A medida busca ampliar de forma imediata o atendimento às crianças que aguardam na fila de espera. O edital fica aberto até 25 de março e pode resultar na aquisição de até 700 vagas.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o chamamento funciona como solução de curto prazo, enquanto o município amplia sua estrutura própria. De acordo com o secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, o objetivo é garantir atendimento às famílias diante do aumento constante da demanda.

— O chamamento foi criado como uma solução de curto prazo. Com ele, poderemos comprar vagas na rede privada para garantir que as crianças que precisam e devem estar na escola tenham acesso à Educação Infantil — afirmou.

A expansão da rede municipal acompanha o crescimento populacional da cidade. Nos últimos dez anos, Passo Fundo registrou aumento de cerca de 12% no número de habitantes, enquanto a criação de vagas na educação municipal cresceu 127%, com destaque para a Educação Infantil. Nos últimos cinco anos, mais de 2,5 mil vagas foram incorporadas ao sistema.

Sete novas escolas foram entregues à comunidade, duas estão em construção e outras duas seguem em fase de projeto, com execução prevista para o próximo ano.

— Mesmo assim, a demanda aumenta a cada ano. São crianças e famílias que vêm morar em Passo Fundo ou que migram de outras redes de ensino e procuram nossas escolas — explicou Teixeira.

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Atualmente, a rede municipal conta com mais de 450 vagas disponíveis na Educação Infantil e mais de 1,5 mil no Ensino Fundamental, ainda em processo de distribuição pela Central de Vagas.