Ocupação indígena suspende aulas de duas escolas em Charrua

Alunos de duas escolas de Charrua, no norte do Estado, estão sem aulas desde quarta-feira (18) após a ocupação de uma área pública por um grupo de indígenas. Por segurança, a prefeitura suspendeu as atividades da Escola Municipal Carmelina Baseggio, da Escola Municipal de Educação Infantil Dentinho de Leite, de uma secretaria municipal e da Câmara de Vereadores.

A ocupação ocorre em um ginásio ao lado da Escola Carmelina Baseggio, que atende estudantes do 1º ao 9º ano. A creche Dentinho de Leite também fica próxima ao local. A suspensão foi decidida após questionamentos de pais preocupados com a situação.

Além de quarta e quinta-feira, não haverá aula na sexta-feira devido a um feriado municipal. A previsão da prefeitura é retomar as atividades na próxima segunda-feira (23) para os 180 alunos.

O município informou que solicitou a reintegração de posse do ginásio, que já foi autorizada pela Justiça. A administração aguarda agora uma mediação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) para dialogar com os indígenas e buscar uma solução.

O grupo que ocupa o local afirma que foi expulso da Reserva do Ligeiro, em Charrua, e deixou a área por receio de confrontos. Os indígenas dizem que aguardam posicionamento da Funai e de outros órgãos federais.