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"No início, tivemos alunos em pânico": a rotina nas escolas um ano após a proibição do uso de celulares

Educadores de Passo Fundo notam alunos mais concentrados e com melhor rendimento escolar. Lei completou um ano em março

Heloisa Gamero

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